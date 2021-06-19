В результате взрыва на военном предприятии в Сербии пострадали три человека

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в результате взрыва на военном предприятии "Слобода" вблизи города Чачак. Об этом сообщает ТАСС.

Госпитализированы трое работников предприятия. Мэр Чачака Милун Тодорович распорядился провести срочную эвакуацию населения из районов, прилегающих к предприятию. Местом сбора эвакуированных назначили городской стадион.

У здания фабрики дежурят машины скорой помощи, выставлено полицейское оцепление.

Местные жители размещают в соцсетях фотографии огромного столба дыма, поднимающегося над городом.

Это уже второй подобный инцидент с начала июня на данном предприятии.-0-