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В результате взрыва на военном предприятии в Сербии пострадали три человека
19.06.2021 23:13 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в результате взрыва на военном предприятии "Слобода" вблизи города Чачак. Об этом сообщает ТАСС.
Госпитализированы трое работников предприятия. Мэр Чачака Милун Тодорович распорядился провести срочную эвакуацию населения из районов, прилегающих к предприятию. Местом сбора эвакуированных назначили городской стадион.
У здания фабрики дежурят машины скорой помощи, выставлено полицейское оцепление.
Местные жители размещают в соцсетях фотографии огромного столба дыма, поднимающегося над городом.
Это уже второй подобный инцидент с начала июня на данном предприятии.-0-
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Мэр Чачака Милун Тодорович распорядился провести срочную эвакуацию населения из районов, прилегающих к предприятию. Местом сбора эвакуированных назначили...
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