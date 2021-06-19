В Антверпене обрушилось здание школы

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв обрушения здания школы в Антверпене возросло до пяти. Об этом сообщает агентство Belga .

Обнаружены тела всех пяти человек, поиски которых велись ранее. Еще девять человек получили ранения, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Инцидент произошел, когда в здании велись строительные работы. Предполагается, что все пострадавшие являются работниками ремонтных служб.-0-