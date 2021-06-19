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В Антверпене обрушилось здание школы
19.06.2021 23:43 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв обрушения здания школы в Антверпене возросло до пяти. Об этом сообщает агентство
Обнаружены тела всех пяти человек, поиски которых велись ранее. Еще девять человек получили ранения, состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Инцидент произошел, когда в здании велись строительные работы. Предполагается, что все пострадавшие являются работниками ремонтных служб.-0-
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Инцидент произошел, когда в здании велись строительные работы. Предполагается, что все пострадавшие являются работниками ремонтных служб.
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