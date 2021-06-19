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В Антверпене обрушилось здание школы

19.06.2021 23:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв обрушения здания школы в Антверпене возросло до пяти. Об этом сообщает агентство Belga.

Обнаружены тела всех пяти человек, поиски которых велись ранее. Еще девять человек получили ранения, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Инцидент произошел, когда в здании велись строительные работы. Предполагается, что все пострадавшие являются работниками ремонтных служб.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел, когда в здании велись строительные работы. Предполагается, что все пострадавшие являются работниками ремонтных служб.
 
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