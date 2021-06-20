Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые за 20 лет российские ученые открыли новый класс антибиотиков, результаты работы опубликовал научный журнал Angewandte Chemie International Edition. Такую информацию сообщает МИР 24 .

Исследователи открыли новое семейство природных антибиотиков, производимых почвенными бактериями стрептомицетами. Специалисты выделили два основных компонента лекарства – гауземицины А и В. Они обладают активностью против грамположительных бактерий.

При помощи метода ЯМР-спектроскопии ученые выяснили химическую и пространственную структуру гауземицинов, а также изучили гены, которые отвечают за их биосинтез. Исследование показало, что гауземицины действуют на мембрану бактерий, но определить точную мишень действия новых антибиотиков в мембране пока не удалось.

Выпуск антибиотиков в 1940-60-х годах позволил лечить смертельные заболевания. С тех пор открытие новых соединений замедлилось, а повышение устойчивости микробов к антибиотикам требует регулярного введения новых препаратов. Последним введенным в практику природным антибиотиком был липопептид даптомицин, для использования его одобрили в 2003 году.-0-