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В Армении началось голосование на внеочередных парламентских выборах

20.06.2021 10:29 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на внеочередных парламентских выборах в Республике Армения началось сегодня в 8.00. Избирательные участки закроются в 20.00. Как сообщает агентство АРМЕНПРЕСС, в выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока.

По опубликованным полицией данным, общее количество избирателей, внесенных в регистр избирателей, составляет около 2,6 млн. На избирательном участке граждане получат бюллетени, соответствующие количеству участвующих политических сил, выберут только один из них, вложат его в конверт и бросят его в урну для голосования. Избиратели не будут делать никаких пометок на бюллетенях ручкой.

Электронное голосование на внеочередных парламентских выборах началось 11 июня и завершилось 13 июня.

Для освещения выборов в Армении аккредитовано 68 зарубежных и 50 местных СМИ. Миссию по наблюдению на выборах будут осуществлять 8 международных и 19 местных организаций. В 38 избирательных округах будет открыто 2008 избирательных участков по всей стране.

Для прохождения в парламент партии необходимо набрать минимум 5% голосов, блоку - 7%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По опубликованным полицией данным, общее количество избирателей, внесенных в регистр избирателей, составляет около 2,6 млн.
 
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