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В Китае рухнул жилой дом - под завалами погибли 5 человек
20.06.2021 10:29 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли, семь - пострадали в результате обрушения жилого дома в центральной китайской провинции Хунань, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в поселке Луян уезда Жучэн городского округа Чэньчжоу сегодня в 12.40 по местному времени.
В доме проживали 27 человек, на момент обрушения внутри находились 12 жильцов. Из них пять - погибли, семь - получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.
На месте происшествия работали более 400 спасателей и почти 80 единиц техники. В настоящее время ведется ликвидация последствий инцидента, устанавливается причина обрушения дома.-0-
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Инцидент произошел в поселке Луян уезда Жучэн городского округа Чэньчжоу сегодня в 12.40 по местному времени.
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