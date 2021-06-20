В Китае рухнул жилой дом - под завалами погибли 5 человек

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли, семь - пострадали в результате обрушения жилого дома в центральной китайской провинции Хунань, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в поселке Луян уезда Жучэн городского округа Чэньчжоу сегодня в 12.40 по местному времени.

В доме проживали 27 человек, на момент обрушения внутри находились 12 жильцов. Из них пять - погибли, семь - получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия работали более 400 спасателей и почти 80 единиц техники. В настоящее время ведется ликвидация последствий инцидента, устанавливается причина обрушения дома.-0-