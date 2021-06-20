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Три ребенка и взрослый пострадали при стрельбе на детском празднике в Торонто

20.06.2021 10:29 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее четырех человек получили ранения в результате стрельбы на детском празднике по случаю дня рождения в канадском городе Торонто (провинция Онтарио). Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на инспектора городской полиции Келли Скиннер.

По словам инспектора городской полиции, были ранены годовалый и 11-летний мальчики, а также 5-летняя девочка. Двое детей находятся в тяжелом состоянии, третий получил незначительные травмы. Кроме того, огнестрельные ранения получил 23-летний мужчина.

Никакие подробности о стрелке или стрелках не сообщаются. Но известно, что полиция ищет "нескольких подозреваемых".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам инспектора городской полиции, были ранены годовалый и 11-летний мальчики, а также 5-летняя девочка. Двое детей находятся в тяжелом состоянии, третий...
 
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