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В Армении проходят внеочередные парламентские выборы

20.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Внеочередные парламентские выборы стартовали в Армении. По их итогам станет известно, сможет ли удержать кресло премьер-министра Никол Пашинян. Часть армянского общества недовольна его решениями во время осенней войны в Нагорном Карабахе. Прекращение боевых действий многие восприняли как капитуляцию. В стране последовали массовые акции протеста. Сегодня в выборах участвует рекордное число партий и блоков - 25. Фаворитами на пост премьера наблюдатели называют Пашиняна и экс-президента Армении Роберта Кочаряна. В выборах также участвует партия "Процветающая Армения" одного из крупнейших в стране бизнесменов Гагика Царукяна.

 
 
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Внеочередные парламентские выборы стартовали в Армении. По их итогам станет известно, сможет ли удержать кресло премьер-министра Никол Пашинян. Часть армянского...
 
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