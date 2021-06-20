Неизвестный протаранил велосипедистов в Аризоне

Источник материала: БT

ЧП в США. Неизвестный на пикапе протаранил велосипедистов. Пострадали 6 человек - они доставлены в больницу, некоторые в критическом состоянии. Мужчина въехал в людей во время общественной дорожной велогонки в Аризоне, после чего скрылся с места преступления. Полиция начала преследование. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, вследствие чего был тяжело ранен. Его доставили в больницу. Мотивы нападения неизвестны.