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Стрельба на дне рождения в Канаде: ранены дети

20.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Жуткое ЧП и в Канаде. В Торонто 3 ребенка ранены неизвестным, открывшим огонь на вечеринке в честь дня рождения. Среди жертв - годовалый малыш. Также пострадали 2 взрослых. Полиция задержала злоумышленника, его личность не раскрывается. Однако отмечается, что целью стрелка были не дети. Вероятно также, что нападавший мог действовать не в одиночку.

 
 
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Жуткое ЧП и в Канаде. В Торонто 3 ребенка ранены неизвестным, открывшим огонь на вечеринке в честь дня рождения. Среди жертв - годовалый малыш. Также пострадали 2...
 
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