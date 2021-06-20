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Стрельба на дне рождения в Канаде: ранены дети
20.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Жуткое ЧП и в Канаде. В Торонто 3 ребенка ранены неизвестным, открывшим огонь на вечеринке в честь дня рождения. Среди жертв - годовалый малыш. Также пострадали 2 взрослых. Полиция задержала злоумышленника, его личность не раскрывается. Однако отмечается, что целью стрелка были не дети. Вероятно также, что нападавший мог действовать не в одиночку.
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Жуткое ЧП и в Канаде. В Торонто 3 ребенка ранены неизвестным, открывшим огонь на вечеринке в честь дня рождения. Среди жертв - годовалый малыш. Также пострадали 2...
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