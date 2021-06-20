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ЧП на параде меньшинств в окрестностях Майами
20.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Неизвестный наехал на двух человек, один погиб на месте. Второй пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. К тому же под колеса едва не попала конгресс-вумен от штата Флорида. Водитель задержан - он заявляет, что это был несчастный случай. А вот мэр города уверен в другом: он назвал наезд спланированной террористической атакой на ЛГБТ-сообщество.
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Неизвестный наехал на двух человек, один погиб на месте. Второй пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. К тому же под колеса едва не попала...
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