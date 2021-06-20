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В Ялте затопило крокодиляриум - на свободе оказались 70 крокодилов

20.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ялта приходит в себя после мощнейшего ливня. По последним данным, от разгула стихии в городе пострадали 24 человека, 1 погиб, 2 пропали без вести - их ищут. Дожди затопили местный крокодиляриум - на свободе оказались 70 рептилий. Всего там находилось около 200 крокодилов - большинство из них успели эвакуировать, остальные же остались свободно плавать в помещении. Ловили хищников практически голыми руками. До сих пор обнаружены не все. Впрочем, директор крокодиляриума поспешил успокоить местных жителей: по его информации, все рептилии находятся внутри здания, и на улицу, к счастью, ни одна не выплыла.

 
 
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Ялта приходит в себя после мощнейшего ливня. По последним данным, от разгула стихии в городе пострадали 24 человека, 1 погиб, 2 пропали без вести - их ищут. Дожди...
 
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