Стрельба на избирательном участке и 21 сообщение о нарушениях в Армении

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Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении. В настоящий момент явка избирателей не превышает 27 %. В полицию страны поступило уже 21 сообщение о нарушениях на участках. Среди них - многократные голосования, нарушение тайны, причинение материального ущерба и насильственных повреждений. На избирательном участке в селе Азаштен зафиксирована стрельба из газового пистолета. Конфликт возник между представителями двух партий. Сможет ли удержать кресло премьер-министра Никол Пашинян - пока неизвестно. Главным его соперником является экс-президент Армении Роберт Кочарян.







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