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Экстремальная жара в Киеве
20.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Экстремальная жара установилась и в украинской столице. Столбик термометра преодолел отметку в 28 градусов. Власти города ограничили въезд фур весом свыше 24 тонн.
Грозы в Украине: более 50 населенных пунктов остались без электричества
В то же время на другие города Украины обрушились опасные грозы. Сильные порывы ветра и ливни спровоцировали отключение электричества более чем в 50 населенных пунктах. По данным спасателей, основной удар стихия нанесла по Донецкой и Днепропетровской областям. В Днепре двухдневные интенсивные дожди затопили десятки жилых домов и более сотни домохозяйств.
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Экстремальная жара установилась и в украинской столице. Столбик термометра преодолел отметку в 28 градусов. Власти города ограничили въезд фур весом свыше 24 тонн. ...
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