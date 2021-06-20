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Экстремальная жара в Киеве

20.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Экстремальная жара установилась и в украинской столице. Столбик термометра преодолел отметку в 28 градусов. Власти города ограничили въезд фур весом свыше 24 тонн.

Грозы в Украине: более 50 населенных пунктов остались без электричества

В то же время на другие города Украины обрушились опасные грозы. Сильные порывы ветра и ливни спровоцировали отключение электричества более чем в 50 населенных пунктах. По данным спасателей, основной удар стихия нанесла по Донецкой и Днепропетровской областям. В Днепре двухдневные интенсивные дожди затопили десятки жилых домов и более сотни домохозяйств.


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Экстремальная жара установилась и в украинской столице. Столбик термометра преодолел отметку в 28 градусов. Власти города ограничили въезд фур весом свыше 24 тонн. ...
 
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