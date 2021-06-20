ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура Армении получила 64 сообщения о нарушениях на выборах

20.06.2021 18:01 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Армении рассматривает 64 жалобы, полученные в ходе внеочередных парламентских выборов 20 июня. Об этом на брифинге заявил представитель Генпрокуратуры Эдгар Арсенян, сообщает агентство АРМЕНПРЕСС.

"С момента открытия избирательных участков и по состоянию на 13.00 в прокуратуру поступило 64 сообщения о нарушениях", - отметил Арсенян. В том числе, по его словам, 26 нарушений содержат признаки преступлений, по ним ведется следственная работа. Возбуждено одно уголовное дело по факту применения насилия на избирательном участке. Остальные жалобы отправлены для проверки в полицию Армении.

16 случаев касаются нарушений тайны голосования, 6 - попыток подкупа избирателей, 16 инцидентов относятся к препятствованию избирательному процессу.

Между тем миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ за первые девять часов голосования на досрочных выборах в парламент Армении не зафиксировала серьезных нарушений.

В Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. Участки для голосования закроются в 20.00. По последним данным ЦИК, явка на выборах составляет 26,82%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 случаев касаются нарушений тайны голосования, 6 - попыток подкупа избирателей, 16 инцидентов относятся к препятствованию избирательному процессу.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Стрельба на избирательном участке и 21 сообщение о нарушениях в Армении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by