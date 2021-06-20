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Американец сказочно разбогател за одну ночь
20.06.2021 18:37 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель американского штата Джорджия Крис Вильямсон за одну ночь стал "триллионером" благодаря криптовалютным вкладам, сообщает
Вильямсон вложил $20 в криптовалюту под названием Rocket Bunny. Проснувшись однажды утром, американец решил проверить счет и узнал, что стал долларовым триллионером.
"Я буквально выпал из кровати. После чего позвонил своему другу и попросил у него помощи, чтобы он объяснил, как мне продать все это прямо сейчас", – рассказал Вильямсон.
Мужчина попытался перевести криптовалюту на другой счет, но в этом случае сумма была совершенно иной. Для выяснения ситуации он обратился в поддержку площадки для купли и продажи криптовалюты Coinbase, где ему заявили, что в настоящее время занимаются изучением этого вопроса. Также Вильямсон обратился к создателю Rocket Bunny, однако ответа не получил. В сложившейся ситуации "триллионер" пытается сохранять чувство юмора.
"Когда смотришь на все обстоятельства, то понимаешь, что в итоге никогда не получишь эту сумму", – отметил он.
В случае, если он все же получит деньги, то, по словам Вильямсона, будет помогать людям. В первую очередь американец окажет финансовую поддержку членам своей семьи. Сейчас счет с триллионом долларов заморожен. Мужчина не может снять с него деньги или что-то купить.-0-
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Мужчина попытался перевести криптовалюту на другой счет, но в этом случае сумма была совершенно иной.
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