ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

20.06.2021 19:33 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении завершилось. Избирательные участки закрылись, члены участковых комиссий приступают к подсчету голосов. Такую информацию сообщает ТАСС,

Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей по состоянию на 17:00 составила 38,17%. Предварительные итоги по явке избирателей глава Центризбиркома Тигран Мукучян объявит в 21:00.

Как в течение дня отмечали наблюдатели, выборы проходили в спокойной обстановке. Так, координатор миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Игорь Комаровский сообщил ТАСС, что членами делегации не выявлено "каких-то замечаний или существенных недостатков". В основном нарушения носили технический характер. При этом, правоохранители сообщали о нескольких десятках нарушений, некоторые из которых имели признаки уголовных преступлений. Тем не менее силовые структуры отмечали, что эти нарушения не способны повлиять на итоги голосования.

В выборах участвовали 25 партий и блоков, включая партию и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также были блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна.

Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, блокам - 7% голосов избирателей. Первые результаты выборов ЦИК Армении, как ожидается, начнет публиковать спустя несколько часов после окончания голосования. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, блокам - 7% голосов избирателей.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Американец сказочно разбогател за одну ночь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by