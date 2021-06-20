В США из-за бури погибли 12 человек

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проходящий циклон принес ливни, наводнения и сильный ветер на территории американского штата Алабама, что привело к гибели 12 человек, сообщает USA Today .

Не менее 10 человек, в том числе девять детей, погибли при столкновении двух автомобилей. Причиной ДТП стали погодные условия.

Кроме того, взрослый и ребенок погибли при падении дерева на жилой дом.