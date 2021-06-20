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В США из-за бури погибли 12 человек

20.06.2021 20:25 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проходящий циклон принес ливни, наводнения и сильный ветер на территории американского штата Алабама, что привело к гибели 12 человек, сообщает USA Today.

Не менее 10 человек, в том числе девять детей, погибли при столкновении двух автомобилей. Причиной ДТП стали погодные условия.

Кроме того, взрослый и ребенок погибли при падении дерева на жилой дом.

 
Теги: Минск
 
 
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Не менее 10 человек, в том числе девять детей, погибли при столкновении двух автомобилей. Причиной ДТП стали погодные условия.
 
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