ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протестующие в Грузии пытались заблокировать железную дорогу

20.06.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Неспокойные выходные выдались в Грузии. Десятки протестующих пытались заблокировать железную дорогу по маршруту Батуми - Тбилиси. Недовольство в обществе спровоцировало вынесение правительством Аджарии части земельных участков на аукцион. Протестующие утверждают, что эти участки находятся в их собственности. Активисты обвиняют государство в незаконной конфискации. Не обошлось на шумной демонстрации без задержаний. Четыре участника акции получили штраф. За бурную реакцию на решение правительства заплатить придется более 600 долларов. 


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неспокойные выходные выдались в Грузии. Десятки протестующих пытались заблокировать железную дорогу по маршруту Батуми - Тбилиси. Недовольство в обществе...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Пожар в Польше уничтожил более 50 домов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by