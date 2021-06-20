Протестующие в Грузии пытались заблокировать железную дорогу

Источник материала: БT

Неспокойные выходные выдались в Грузии. Десятки протестующих пытались заблокировать железную дорогу по маршруту Батуми - Тбилиси. Недовольство в обществе спровоцировало вынесение правительством Аджарии части земельных участков на аукцион. Протестующие утверждают, что эти участки находятся в их собственности. Активисты обвиняют государство в незаконной конфискации. Не обошлось на шумной демонстрации без задержаний. Четыре участника акции получили штраф. За бурную реакцию на решение правительства заплатить придется более 600 долларов.

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