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Протестующие в Грузии пытались заблокировать железную дорогу
20.06.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Неспокойные выходные выдались в Грузии. Десятки протестующих пытались заблокировать железную дорогу по маршруту Батуми - Тбилиси. Недовольство в обществе спровоцировало вынесение правительством Аджарии части земельных участков на аукцион. Протестующие утверждают, что эти участки находятся в их собственности. Активисты обвиняют государство в незаконной конфискации. Не обошлось на шумной демонстрации без задержаний. Четыре участника акции получили штраф. За бурную реакцию на решение правительства заплатить придется более 600 долларов.
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Неспокойные выходные выдались в Грузии. Десятки протестующих пытались заблокировать железную дорогу по маршруту Батуми - Тбилиси. Недовольство в обществе...
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