Пожар в Польше уничтожил более 50 домов

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Масштабный пожар в Польше. Огонь охватил почти всю площадь села Нова Бяла в Малопольском воеводстве. Пламя уничтожило более 50 домов. Пострадавших 9. Некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Без крыши над головой остались около сотни человек. На месте происшествия задействованы 40 пожарных машин. Помогают в ликвидации бедствия и военные. Причина возгорания пока не известна, не исключают умышленный поджог.

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