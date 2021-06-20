В Германии мессенджеру Telegram грозит огромный штраф и блокировка

Источник материала: БT

Очередной эпизод свободы и равенства для всех в Европе. В Германии популярному мессенджеру Telegram грозит огромный штраф и даже блокировка. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. Министерство юстиции Германии требует, чтобы Telegram подчинился закону и начал передавать пользовательские данные следователям, а также оперативно удалять преступный контент.

Впрочем представители Telegram на связь с Берлином не выходят. Федеральное управление юстиции открыло дело, согласно которому мессенджеру грозит штраф до 55 миллионов евро. Правда, от кого будут требовать деньги, пока не ясно. В худшем случае приложение могут заблокировать на территории ФРГ вовсе. Кстати, МИД Германии классифицировал Telegram как "проблемный канал". А издание Der Spiegel от себя добавило: "Мессенджер Дурова, возможно, самое опасное приложение в мире". Тут и добавить нечего.







Между тем Следственный комитет Беларуси ожидает ответ на обращение, направленное одному из основателей мессенждера Telegram. Как было отмечено в письме, в августе прошлого года в Беларуси вспыхнули массовые беспорядки с погромами и поджогами. Также с насилием подчас исполнения служебных обязанностей столкнулись правоохранители. Для психологического давления на стражей порядка и работников госорганов в некоторых телеграм-каналах публиковались личные данные представителей этих профессий. Звучали призывы к насилию.

Как заметили в Следственном комитете, в феврале этого года в ходе мониторинга интернет-ресурсов было обнаружено опубликованное в телеграм-канале "Павел Дуров" сообщение, где шла речь о блокировке каналов, в которых размещались личные данные правоохранителей и журналистов в России. Анализ показал полное сходство деструктивных каналов в нашей стране с аналогичными заблокированными в России - та же агрессивная риторика. Учитывая прецедент блокировки таких каналов, СК нашей страны направил обращение Павлу Дурову и его команде, связанное с аналогичными чатами в Беларуси. В ведомстве ожидают объективной оценки от Telegram направленного им обращения.





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