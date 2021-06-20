Соединенные Штаты признали, что их будущее зависит не только от них

Источник материала: БT

Компания Ryanair не поддерживает запрет на использование воздушного пространства Беларуси. Об этом, выступая в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании, заявил директор компании. Майкл О'Лири подчеркнул необходимость восстановления свободы полетов над страной и как можно скорее.

Ранее европейский запрет на полеты над Беларусью раскритиковал гендиректор венгерской авиакомпании Wizz Air. Он заявил, что подобные действия превращают авиацию в "игрушку политики". Призывала отменить запрет на полеты над Беларусью и Международная ассоциация воздушного транспорта. Закрывать небо отказалась Международная организация гражданской авиации.

Обратим свой взор на город, который буквально на день стал одним из ключевых на планете. Про встречу Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не писал только ленивый. Предположений было много, мол, передел мира, конец холодной войне… или просто меморандум о том, что лучше дружить, чем не дружить.

Правда оказалась где-то посередине. За 3,5 часа переговоров в узком и расширенном составе лидеры обсудили, кажется все, в том числе и нашу страну. Правда, без особых подробностей. Хотя отдельные телеграм-каналы поспешили выдернуть отдельные фразы из контекста. В целом же эксперты называют главным прорывом возвращение послов. Как отметил глава Кремля, по окончании переговоров "встреча получилась результативной". Разговор был открытым: страны понимают, что победителей в ядерной войне быть не может.

Поддержал Владимир Путин Минские соглашения. По мнению главы Кремля, это единственное обязательство России по Украине. Притом что сам Киев их нарушает постоянно. В целом же было ощущение: лидеры склонны если не к перезагрузке, то хотя бы медленному налаживанию отношений друг с другом. Женевские хроники в материале Олега Романова.

Такого не было давно: впервые, как минимум за 30 лет, Соединенные Штаты вынуждены договариваться. Последние несколько недель Вашингтон бомбардировал Россию требованиями, предложениями, просьбами, иногда даже угрозами. В любом случае это больше не поведение гегемона: тот, кто владеет планетой, не просит и даже не требует, он диктует. Но возникла новая реальность: впервые после распада СССР Соединенные Штаты признали, что их будущее зависит не только от них, и условия, на которых это будущее осуществится, являются предметом торга. В качестве главных тем переговоров в Женеве называлось все, что только можно помыслить: Украина, Китай, глобальное потепление, мировой финансовый кризис, вакцинация от COVID-19. Тема Беларуси была затронута вскользь: речь о поддержке оппозиции не шла, упомянут был только инцидент с самолетом Ryanair, и к взаимопониманию здесь не пришли.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

Есть и проблематика самолета - американцы считают это недопустимым и так далее, нарушением всего и вся. На это у нас есть своя позиция, что у нас есть информация, полученная из первоисточника, от Президента Беларуси, и Президенту Путину не с руки не доверять своему белорусскому коллеге. И было констатировано, что это не то место, где нужно пытаться сблизить позиции, поскольку это просто невозможно.

О главном в переговорах можно судить по тому пакету наказов и предложений, которые Байден привез в Женеву. Сначала он выслушал лидеров "Большой семерки", которые потребовали всемирной вакцинации и дать отпор Китаю. Потом глава Белого дома принял участие в саммите НАТО: в Брюсселе речь шла о том же, за вычетом вакцинации - "Выступим единым фронтом против Пекина". В глобальной политике действуют правила не алгебры, но арифметики: Штаты сильнее России и Китая по отдельности; Штаты слабее, когда две эти страны суммируют свои силы. Вдобавок, чем дальше, тем вероятнее изменение морских маршрутов Китай - ЕС: Суэц может быть заменен транзитом через Севморпуть - это бы означало, что США потеряют возможность при необходимости пережать главные торговые артерии Европы и Азии. Об этом, в первую очередь, и велись переговоры в Женеве: как бы сделать так, чтобы Вашингтону в российско-китайских отношениях иметь дело не со сложением сил, а с вычитанием? Понятно, в вопросах такого масштаба сразу "да" и "нет" никто не говорит.

Джо Байден, президент США:

По истечении двух часов, проведенных вместе, мы посмотрели друг на друга как бы спрашивая: "Ну, хорошо, а дальше-то что?" Через три или шесть месяцев мы сможем оглянуться назад и оценить: сработало ли то, о чем мы договорились? Готовы ли мы к большим переговорам по стратегической стабильности и прогрессу? Продвинулись ли мы дальше сверки точек зрения и движемся ли ко взаимопониманию? Я не говорю, что раз мы с президентом договорились, все будет исполнено и все сработает. Я этого не говорю!

Впрочем, можно предположить, что результат переговоров для Штатов точно не стал триумфальной победой: об этом говорит сам тот факт, что итогов нынешней встречи необходимо ждать полгода. Да и настроение Байдена было не безоблачным: на его пресс-конференцию собрали только представителей вашингтонского пула, вопросы они задавали лишь согласованные. От вспышки президентского гнева это репортеров не спасло.

По итогам пресс-конференций двух лидеров возникла довольно двусмысленная ситуация. Встречи явно добивались американцы, и на протяжении последнего месяца они делали России аванс за авансом: Штаты перестали мешать достройке "Северного потока - 2", дали отлуп президенту Зеленскому, который требовал внести в повестку будущих переговоров его требования. И, тем не менее, даже во второстепенном подвижек не случилось.

Владимир Путин, президент России:

Наша встреча происходила в принципиальном ключе. По многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. По Украине у нас обязательство только одно: соблюдать Минские соглашения. Если Украина готова идти этим путем, мы это всемерно поддерживаем!

За скудостью информации, к гаданию - кто победил - привлекли даже специалистов по жестам и мимике.

Лилиан Гласс, психолог:

Было любопытно наблюдать, что происходило в комнате переговоров. Они использовали совершенно противоположные коммуникативные стереотипы в том, что называется языком тела. Байден скрестил ноги, что более свойственно женскому типу поведения. А Путин попытался занять все пространство в помещении, расставил ноги, активно жестикулировал - это можно было наблюдать в течение всего времени, которое там находились журналисты. Путин избегал визуального контакта с собеседником за исключением момента, когда он заявил, что счастлив быть здесь и беседовать с Байденом. Но в этот момент он потер пальцами веки, что отчасти выдает его неискренность. Кроме того, одна из его рук лежала на колене чашечкой: это, возможно, свидетельствует о тщательно им скрываемом гневе.

О чем бы в Женеве не договорились, главной проблемой саммита Россия - США является вопрос о договороспособности бывшего гегемона. Штаты дают слово так же легко, как берут его обратно. Данную Горбачеву клятву, что НАТО расширяться не будет, не соблюдали и несколько лет: Альянс начал распухать вдоль и поперек сразу после распада СССР. Насколько договоренности с Байденом будут валидны через год, полтора, два? Или таковые будут соблюдаться лишь до поры, пока у него рукопожатие крепкое? Что касается победы, то Дональд Трамп прямо заявил: ее одержала на саммите Россия. Бог весть, конечно, но в одном отношении это, безусловно, верно: американцы привыкли, что итоги любых переговоров - их победа и разгромное поражение визави. Но тут единоличного триумфатора, очевидно, нет, и, значит, победитель все-таки налицо. На протяжении последних 10 лет американцы Россию целенаправленно демонизировали, представляя страной, с которой переговоры вести незачем, да и, пожалуй, просто нельзя. И вдруг - переговоры не просто состоялись, но и прошли на равных. В американских медиа это вызвало растерянность и ошеломление: как же дальше жить, если медведя с балалайкой невозможно больше винить во всех злодействах, во всех бедах подлунного мира?





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