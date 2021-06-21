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На выборах в Армении подсчитаны голоса около 1/5 избирательных участков

21.06.2021 06:41 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения из 439 избирательных участков. Всего в стране действует 2008 участков. Такую информацию сообщает АРМЕНПРЕСС.

Лидируют следующие партии и блоки:

Партия "Гражданский договор"  - 59,44%;

Блок "Армения" - 18,13%; 

Блок "Честь имею" - 5,66%; 

Партия "Процветающая Армения" - 4,83%;

Партия "Республика" - 2,38%; 

Партия "Просвещенная Армения" - 1,14%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Лидируют следующие партии и блоки: Партия "Гражданский договор"  - 59,44%; Блок "Армения" - 18,13%; Блок "Честь имею" - 5,66%.
 
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