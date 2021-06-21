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В Париже бастуют сотрудники железных дорог

21.06.2021 10:59 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники линий парижского региона Национального общества железных дорог (SNCF) Франции проводят в понедельник крупную забастовку. Об этом говорится в заявлении компании-оператора, сообщает ТАСС.

В результате забастовки на три линии городской электрички RER вышло не более половины составов, еще на шесть линий - не более трети.

Трудящиеся недовольны открытием сектора для конкуренции, что французские власти делают по требованию Европейской комиссии. Сотрудники ряда обслуживающих Париж линий RER выдвигают и ряд дополнительные требований, в частности связанных с условиями труда и постоянно возрастающей нагрузкой.

Забастовка проводится в важный день для французской системы школьного образования - начало экзаменов на степень бакалавра. В этой связи SNCF заранее предупредило районные отделы образования о возможном опоздании школьников и призвало их руководство отнестись к этому с пониманием.

Также SNCF призвало парижан и жителей столичного региона Иль-де-Франс по возможности перенести свои поездки на другие дни.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате забастовки на три линии городской электрички RER вышло не более половины составов, еще на шесть линий - не более трети.
 
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