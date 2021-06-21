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Пять человек погибли и четверо пострадали от взрыва бомбы в Афганистане

21.06.2021 17:19 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли, еще четверо получили ранения при подрыве автомобиля на придорожной бомбе на востоке Афганистана. Сообщение официального представителя провинциальной администрации Абдула Рахмана Мангала приводит агентство Синьхуа.

"Пять человек (женщина, два ребенка и два мужчины) погибли, когда автомобиль подорвался на придорожной бомбе сегодня около полудня. Все жертвы смертоносного взрыва - гражданские лица", - сообщил чиновник.

По его словам, все погибшие были членами одной семьи и ехали на похороны в соседнюю деревню.

Мангал обвинил боевиков движения "Талибан" в совершении взрыва, аргументируя тем, что повстанцы часто проводят подрывную деятельность, чтобы запугать местное население.

Талибы пока не прокомментировали эту информацию.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Все погибшие были членами одной семьи и ехали на похороны в соседнюю деревню.
 
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