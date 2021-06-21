|
Во французском городе Бордо обрушились два здания: есть пострадавшие
21.06.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
ЧП во французском Бордо. В старом городе рухнули два жилых дома. Три человека ранены, один доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что одно здание было на ремонте. Из-за обветшавших конструкций оно упало на соседний дом.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП во французском Бордо. В старом городе рухнули два жилых дома. Три человека ранены, один доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что одно здание было...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)