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Москва поддержит Минск на фоне санкций Евросоюза - Лукьянов

22.06.2021 10:03 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Беларуси новые санкции, заявил РИА Новости посол России в Беларуси Евгений Лукьянов.

"Мы не бросим Беларусь", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что Москва будет оказывать поддержку Минску "до самых критических обстоятельств".

"Мы - союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", - отметил Евгений Лукьянов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы - союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", - отметил Евгений Лукьянов.
 
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