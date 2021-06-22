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Москва поддержит Минск на фоне санкций Евросоюза - Лукьянов
22.06.2021 10:03 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Беларуси новые санкции, заявил
"Мы не бросим Беларусь", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что Москва будет оказывать поддержку Минску "до самых критических обстоятельств".
"Мы - союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", - отметил Евгений Лукьянов.-0-
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"Мы - союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", - отметил Евгений Лукьянов.
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