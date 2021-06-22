Москва поддержит Минск на фоне санкций Евросоюза - Лукьянов

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Беларуси новые санкции, заявил РИА Новости посол России в Беларуси Евгений Лукьянов.

"Мы не бросим Беларусь", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что Москва будет оказывать поддержку Минску "до самых критических обстоятельств".

"Мы - союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", - отметил Евгений Лукьянов.-0-