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22 июня: акции памяти проходят в мире

22.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В честь величия подвига погибших воинов, акции памяти проходят в разных уголках планеты.

В память о жертвах операции "Барбаросса" сыграл оркестр "Новой филармонии" в Берлине. После концерта активисты выпустили над Русским домом сотни шаров в виде белых голубей.

Почтили память солдат и на главной набережной Бейрута - русскоязычные жители Ливана выложили надпись "Нормандия Ливан помнит" и силуэт самолета Як-3.

Акция "Свеча памяти" состоялась и в российской столице. В Москве настоятель Богоявленского собора зажег лампады, посвященные городам, откуда отправились на войну первые батальоны.

Вот как памятная акция прошла в Ташкенте. На площадке мемориального комплекса "Братские могилы" выложена композиция из пяти тысяч зажженных свечей, образующих рисунок и надпись: "22. Помним!".

В Вашингтоне участники акции памяти почтили минутой молчания всех жертв войны. В центре сада российского посольства выложили свечами надпись "80 помним". Вокруг установили фоторепродукции военных лет.


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В честь величия подвига погибших воинов, акции памяти проходят в разных уголках планеты. В память о жертвах операции "Барбаросса" сыграл оркестр "Новой...
 
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