|
22 июня: акции памяти проходят в мире
22.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В честь величия подвига погибших воинов, акции памяти проходят в разных уголках планеты.
В память о жертвах операции "Барбаросса" сыграл оркестр "Новой филармонии" в Берлине. После концерта активисты выпустили над Русским домом сотни шаров в виде белых голубей.
Почтили память солдат и на главной набережной Бейрута - русскоязычные жители Ливана выложили надпись "Нормандия Ливан помнит" и силуэт самолета Як-3.
Акция "Свеча памяти" состоялась и в российской столице. В Москве настоятель Богоявленского собора зажег лампады, посвященные городам, откуда отправились на войну первые батальоны.
Вот как памятная акция прошла в Ташкенте. На площадке мемориального комплекса "Братские могилы" выложена композиция из пяти тысяч зажженных свечей, образующих рисунок и надпись: "22. Помним!".
В Вашингтоне участники акции памяти почтили минутой молчания всех жертв войны. В центре сада российского посольства выложили свечами надпись "80 помним". Вокруг установили фоторепродукции военных лет.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В честь величия подвига погибших воинов, акции памяти проходят в разных уголках планеты. В память о жертвах операции "Барбаросса" сыграл оркестр "Новой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)