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Главы дипмиссий бывших республик СССР в Брюсселе выступили против попрания исторический правды

22.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Спустя 80 лет с начала войны звучит призыв не допустить фальсификации истории. Главы дипмиссий бывших республик СССР в Брюсселе выступили против попрания исторический правды. В этот особый для памяти народов наших стран день дипломаты решительно осудили попытки переписать историю, возродить нацизм, стирая с лица земли исторические памятники подвигам освободителей. Все мировое сообщество, послы государств постсоветского пространства призывают честно и справедливо оценивать прошлое и настоящее, а также объединить усилия по построению мира без войн и конфликтов.


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Теги: Брест
 
 
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Спустя 80 лет с начала войны звучит призыв не допустить фальсификации истории. Главы дипмиссий бывших республик СССР в Брюсселе выступили против попрания...
 
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