К памятной акции присоединились дипломаты стран СНГ, аккредитованные в Японии

Источник материала: БT

К памятной акции присоединились также дипломаты стран СНГ, аккредитованные в Стране восходящего солнца. Вместе со своими коллегами в 4:00 по минскому времени посол Беларуси Руслан Есин возложил цветы к могиле Героя Советского Союза Рихарда Зорге. Память освободителей почтили минутой молчания.

Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии:

Белорусский народ вместе с народами других братских республик стали на защиту своих традиций, своей культуры и своей Родины. Сегодня мы снова вместе. Сегодня мы находимся на могиле Рихарда Зорге, который боролся за мир, который свято верил в идеалы справедливости и гуманизма. Мы говорим, что сегодня мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и дружбу.

Сегодня в посольстве Беларуси в Токио открылась фотовыставка "Брестская крепость-герой", где представлены редкие кадры начала войны.





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