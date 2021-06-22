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К памятной акции присоединились дипломаты стран СНГ, аккредитованные в Японии
22.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
К памятной акции присоединились также дипломаты стран СНГ, аккредитованные в Стране восходящего солнца. Вместе со своими коллегами в 4:00 по минскому времени посол Беларуси Руслан Есин возложил цветы к могиле Героя Советского Союза Рихарда Зорге. Память освободителей почтили минутой молчания.
Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии:
Белорусский народ вместе с народами других братских республик стали на защиту своих традиций, своей культуры и своей Родины. Сегодня мы снова вместе. Сегодня мы находимся на могиле Рихарда Зорге, который боролся за мир, который свято верил в идеалы справедливости и гуманизма. Мы говорим, что сегодня мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и дружбу.
Сегодня в посольстве Беларуси в Токио открылась фотовыставка "Брестская крепость-герой", где представлены редкие кадры начала войны.
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К памятной акции присоединились также дипломаты стран СНГ, аккредитованные в Стране восходящего солнца. Вместе со своими коллегами в 4:00 по минскому времени посол...
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