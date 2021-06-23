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Шойгу: НАТО отрабатывает переброску войск к границам Беларуси и РФ

23.06.2021 13:39 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Войска НАТО отрабатывают молниеносную переброску войск к границам Беларуси и России.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности 23 июня, передает РИА Новости.

Он также заявил, что сегодня обстановка в мире сложилась взрывоопасная, западные партнеры наращивают численность своих войск и стягивают их к границам Союзного государства.

Страны НАТО во время учений Defender Europe 2021 отрабатывали наступательные операции, планируемые на восточном направлении.

«Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси», - отметил Шойгу.

Он считает, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликт с РФ. Одним из таких примеров можно назвать действия Украины, которая, по словам Шойгу, накануне саммита НАТО в Брюсселе спровоцировала кризис на Донбассе.

Глава российского Минобороны также подчеркнул, что действия европейских стран во многом зависят от США. Особенно это касается области контроля вооружения.

Напомним, на это же конференции выступил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин. Он рассказал, что белорусские спецслужбы имеют «неопровержимые доказательства причастности к американских государственных структур» к попытке госпереворота в стране.

Якобы белорусские и российские спецслужбы «пресекли подготовку мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи», и к этому имели отношения спецслужбы США.

 
 
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Войска НАТО отрабатывают молниеносную переброску войск к границам Беларуси и России.
 
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