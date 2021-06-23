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Российские корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца

23.06.2021 14:57 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение российской госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание, сообщили в Минобороны России, сообщает ТАСС.

"В 11.52 23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра", - заявили в военном ведомстве.

Британский эсминец получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы РФ, но не отреагировал на него. "В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца Defender", - подчеркнули в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, в 12.23 благодаря совместным действиям Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец покинул границы территориального моря РФ.

Сообщается, что военный атташе Великобритании вызван в Минобороны РФ в связи с инцидентом с эсминцем в Черном море.

Эсминец УРО (управляемого ракетного оружия) Defender ВМС Великобритании был спущен на воду в 2009 году. Имеет скорость хода около 30 узлов. Обладает разнообразным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун" и системой ПВО ближнего и среднего радиуса действия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Британский эсминец получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы РФ, но не отреагировал на него.
 
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