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В Литве мигранты устроили бунт - пограничники применили слезоточивый газ

24.06.2021 10:53 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовском городе Пабраде в Центре регистрации иностранцев мигранты не подчинились требованиям пограничников и пытались прорваться к выходу, пограничники применили слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух, сообщает портал Delfi.

Инцидент произошел вечером 23 июня. Группа мигрантов, размещенная в палаточном лагере, проявила недовольство в связи с предоставленным им юридическим статусом в Литве и назначенными судом ограничениями.

По данным Delfi, несколько десятков человек вели себя агрессивно, шумели, пытались прорваться к выходу из лагеря, не подчинялись пограничникам, призывавшим их к порядку. Для усмирения бунтовщиков пограничники использовали слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух резиновыми пулями. Вскоре мигранты вернулись в палатки и успокоились. Помощь врачей никому не потребовалась.

Директор Центра регистрации иностранцев Александр Кислов сообщил, что большинство участников бунта - граждане Ирака. Он сказал, что его сотрудники были готовы к возможным беспорядкам. В центре были подготовлены команды для контроля таких инцидентов. Сейчас выявляют, изолируют и опрашивают возможных зачинщиков бунта. Признаки недовольства проявляли и мигранты, проживающие в общежитии, но там серьезных инцидентов не было.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел вечером 23 июня. Группа мигрантов, размещенная в палаточном лагере, проявила недовольство в связи с предоставленным им юридическим статусом в...
 
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