В Майами из-под завалов уже удалось спасти несколько человек

Источник материала: БT

В Майами продолжается разбор завалов на месте частичного обрушения 12-этажного здания. О количестве пострадавших пока не сообщается. Причины ЧП тоже неизвестны. На месте работают десятки пожарных, задействованы 80 единиц техники пожарной службы. Ищут пострадавших, которые могут находиться под обломками.

Из-под завалов уже удалось спасти несколько человек, в том числе ребенка. Многих успели эвакуировать с балконов дома.