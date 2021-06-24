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В Майами из-под завалов уже удалось спасти несколько человек

24.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Майами продолжается разбор завалов на месте частичного обрушения 12-этажного здания. О количестве пострадавших пока не сообщается. Причины ЧП тоже неизвестны. На месте работают десятки пожарных, задействованы 80 единиц техники пожарной службы. Ищут пострадавших, которые могут находиться под обломками.

Из-под завалов уже удалось спасти несколько человек, в том числе ребенка. Многих успели эвакуировать с балконов дома.


 
 
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В Майами продолжается разбор завалов на месте частичного обрушения 12-этажного здания. О количестве пострадавших пока не сообщается. Причины ЧП тоже неизвестны. На...
 
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