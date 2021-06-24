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Во Франции спецназ разогнал толпу футбольных фанатов

24.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Париже с шумом отметили суперматч между сборной Франции и Португалии за место в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Игра закончилась вничью. Болельщики устроили гуляния прямо на Елисейских полях. Для разгона прибыли десятки спецназовцев. Фанатов валили на землю, держа наготове дубинки и баллончики со слезоточивым газом. Были проведены задержания.

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу - 2020 начнутся после двух выходных дней на турнире - они стартуют с 26 июня.

 
 
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В Париже с шумом отметили суперматч между сборной Франции и Португалии за место в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Игра закончилась вничью. Болельщики...
 
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