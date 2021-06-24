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Цена газа в Европе приблизилась к отметке $400 за тысячу кубометров

24.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Цена газа в Европе приблизилась к отметке $400 за тысячу кубометров. На хабе TTF в Нидерландах стоимость голубого топлива выросла до $397 за тысячу кубометров. Причиной эксперты называют рост стоимости квот на выбросы углекислого газа, а также растущий спрос и ограниченное предложение. 22 июня объем пополнения хранилищ был минимальным за период с 27 мая, так как ресурсы направляются на текущее потребление. Нынешний уровень запасов в подземных газохранилищах Европы - чуть более 45 % - находится на 14,5 процентных пункта ниже среднего за последние пять лет.

 
 
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Цена газа в Европе приблизилась к отметке $400 за тысячу кубометров. На хабе TTF в Нидерландах стоимость голубого топлива выросла до $397 за тысячу кубометров. Причиной...
 
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