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В Индонезии проходят массовые протесты в связи с приговором священнику

24.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Индонезии к 4 годам заключения приговорили священника, скрывавшего результаты COVID-теста. Суд постановил, что Ризик Шихаб, проводя религиозные ритуалы, ставил под угрозу здоровье и жизни своих прихожан. В защиту священника на улицы Джакарты вышли тысячи его сторонников. Для разгона полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Полиция вела расследование по делу  Шихаба, возглавляющего Исламский фронт защитников, за нарушение мер защиты от COVID-19 после того, как в прошлом месяце было проведено несколько массовых мероприятий для празднования возвращения священника из добровольного изгнания в Саудовскую Аравию. 


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В Индонезии к 4 годам заключения приговорили священника, скрывавшего результаты COVID-теста. Суд постановил, что Ризик Шихаб, проводя религиозные ритуалы, ставил под...
 
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