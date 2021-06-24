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В Индонезии проходят массовые протесты в связи с приговором священнику
24.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Индонезии к 4 годам заключения приговорили священника, скрывавшего результаты COVID-теста. Суд постановил, что Ризик Шихаб, проводя религиозные ритуалы, ставил под угрозу здоровье и жизни своих прихожан. В защиту священника на улицы Джакарты вышли тысячи его сторонников. Для разгона полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Полиция вела расследование по делу Шихаба, возглавляющего Исламский фронт защитников, за нарушение мер защиты от COVID-19 после того, как в прошлом месяце было проведено несколько массовых мероприятий для празднования возвращения священника из добровольного изгнания в Саудовскую Аравию.
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В Индонезии к 4 годам заключения приговорили священника, скрывавшего результаты COVID-теста. Суд постановил, что Ризик Шихаб, проводя религиозные ритуалы, ставил под...
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