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В Татарстане шестерых детей госпитализировали после отравления антисептиком

24.06.2021 19:25 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестеро детей госпитализированы с признаками отравления в Пестречинском районе Татарстана. По предварительной версии, дети отравились антисептиком. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

"В Пестречинскую ЦРБ были доставлены шестеро детей с признаками отравления. Предварительно, они отравились антисептиком", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили местные СМИ, пострадавшие дети, в возрасте от 10 до 13 лет, находились в детском лагере.

"Состояние детей ближе к удовлетворительному, опасений не вызывает. Они в стационаре под наблюдением", - пояснили в региональном Минздраве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщили местные СМИ, пострадавшие дети, в возрасте от 10 до 13 лет, находились в детском лагере.
 
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