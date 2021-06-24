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В Татарстане шестерых детей госпитализировали после отравления антисептиком
24.06.2021 19:25 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестеро детей госпитализированы с признаками отравления в Пестречинском районе Татарстана. По предварительной версии, дети отравились антисептиком. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.
"В Пестречинскую ЦРБ были доставлены шестеро детей с признаками отравления. Предварительно, они отравились антисептиком", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили местные СМИ, пострадавшие дети, в возрасте от 10 до 13 лет, находились в детском лагере.
"Состояние детей ближе к удовлетворительному, опасений не вызывает. Они в стационаре под наблюдением", - пояснили в региональном Минздраве.-0-
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Как сообщили местные СМИ, пострадавшие дети, в возрасте от 10 до 13 лет, находились в детском лагере.
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