В Новосибирске экстренно сел Boeing из-за срабатывания датчика задымления

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет Boeing-739, выполнявший полет из Красноярска в Сочи, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за срабатывания датчика задымления, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Произошло срабатывание датчика задымления в багажном отсеке. Судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Посадка произошла около 16.00 (12.00 мск)", - сообщил представитель прокуратуры.

По его словам, после приземления выяснилось, что возгорания на борту не было. "Пассажиры в ближайшее время вылетят в пункт назначения, за ними был направлен резервный борт", - рассказал представитель прокуратуры.

На борту воздушного судна находились 178 пассажиров, из них 39 детей и семь членов экипажа.

Следователи Новосибирского следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России для установления всех обстоятельств произошедшего организовали проверку. "При обследовании воздушного судна очагов возгорания не обнаружено, самолет каких-либо повреждений не имеет, пострадавших нет", - добавили в СК.-0-