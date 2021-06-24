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Европа столкнулась с резким удорожанием газа

24.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

С резким удорожанием газа столкнулась и сама Европа. Цены на голубое топливо для европейских оптовых покупателей приблизились к 400 долларам за тысячу кубометров. Это наивысший показатель за последние несколько лет. Причина - резкий рост спроса. В Европе царит исключительный зной, что вызвало увеличение потребления. Запасы газа в хранилищах низки. Эксперты Газпрома прогнозируют, что среднегодовая цена тысячи кубометров составит 240 долларов (в прошлом году она была на треть ниже).


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С резким удорожанием газа столкнулась и сама Европа. Цены на голубое топливо для европейских оптовых покупателей приблизились к 400 долларам за тысячу кубометров....
 
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