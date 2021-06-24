|
Украина: тарифы на теплоснабжение повысили более чем в полтора раза
24.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Жители украинских Черновцов на грани энергомайдана. Сегодня здесь повысили тарифы на теплоснабжение более чем в полтора раза. Кроме того, с 1 июля горожанам, как и в целом украинцам, пообещали подорожание электричества на треть. К концу года платить за свет придется и вовсе вдвое больше. Правительство сообщает, что это исправление тарифных перекосов: страна держит курс на развитие "зеленой энергетики", а она дороже традиционной. Другая же причина роста тарифов - переход ЖКХ на "европейские стандарты ценообразования". За последние 7 лет вода в стране подорожала в 13 раз, тепло - в 16 раз, электричество - в 5.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители украинских Черновцов на грани энергомайдана. Сегодня здесь повысили тарифы на теплоснабжение более чем в полтора раза. Кроме того, с 1 июля горожанам, как и в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)