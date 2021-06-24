ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина: тарифы на теплоснабжение повысили более чем в полтора раза

24.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Жители украинских Черновцов на грани энергомайдана. Сегодня здесь повысили тарифы на теплоснабжение более чем в полтора раза. Кроме того, с 1 июля горожанам, как и в целом украинцам, пообещали подорожание электричества на треть. К концу года платить за свет придется и вовсе вдвое больше. Правительство сообщает, что это исправление тарифных перекосов: страна держит курс на развитие "зеленой энергетики", а она дороже традиционной. Другая же причина роста тарифов - переход ЖКХ на "европейские стандарты ценообразования". За последние 7 лет вода в стране подорожала в 13 раз, тепло - в 16 раз, электричество - в 5.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители украинских Черновцов на грани энергомайдана. Сегодня здесь повысили тарифы на теплоснабжение более чем в полтора раза. Кроме того, с 1 июля горожанам, как и в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Три года условно за самовольную экскурсию в Капитолий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by