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Три года условно за самовольную экскурсию в Капитолий

24.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Это приговор оплота демократии. В США вынесен первый вердикт по делу о штурме Капитолия. Три года условно получила Анна Морган-Ллойд, ее также приговорили к 120 часам общественных работ и штрафу в 500 долларов. Обвинение отметило, что подсудимая провела внутри здания всего 10 минут. При этом ни в хулиганстве, ни в порче имущества она не была замечена. Анна призналась, что пришла поддержать президента Трампа, а в здание Конгресса вошла с толпой из любопытства. Всего же возбуждено более 170 дел. Приговоров ожидают более 500 человек.

Мрачный комизм этой истории придает тот факт, что в молодости президент Байден, по его собственным словам, также проникал в Капитолий тайком, однако его просто выставили из здания, даже не выписали штраф. Отметим, как сообщила телекомпания Эн-би-си за последние 6 лет 400 тысяч американцев обратились за врачебной помощью после общения с правоохранителями. Журналисты уточняют, речь идет как о стычках в ходе демонстраций, так и о насилии, которое было неспровоцированным.


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Это приговор оплота демократии. В США вынесен первый вердикт по делу о штурме Капитолия. Три года условно получила Анна Морган-Ллойд, ее также приговорили к 120 часам...
 
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