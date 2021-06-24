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Три человека погибли при обрушении здания во Флориде
24.06.2021 23:25 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв обрушения жилого здания в городе Серфсайд (штат Флорида) увеличилось до трех. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее было известно об одном погибшем. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 99.
Всего, включая погибших, из-под завалов удалось вытащить 35 человек, некоторые из выживших получили травмы.
12-этажное здание обрушилось в ночь на четверг. В районе происшествия ограничено движение транспорта, причины ЧП к настоящему моменту не установлены. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб, спасатели.
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Причины ЧП к настоящему моменту не установлены. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб, спасатели.
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