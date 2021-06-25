При пожаре в школе боевых искусств в Китае погибли не менее 18 человек

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае при пожаре в школе боевых искусств не менее 18 человек погибли, еще 16 получили травмы различной степени тяжести, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Пожар произошел сегодня утром в зале для занятий ушу в уезде Чжэчэн провинции Хэнань в Центральном Китае.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.-0-