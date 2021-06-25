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При пожаре в школе боевых искусств в Китае погибли не менее 18 человек
25.06.2021 07:59 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае при пожаре в школе боевых искусств не менее 18 человек погибли, еще 16 получили травмы различной степени тяжести, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Пожар произошел сегодня утром в зале для занятий ушу в уезде Чжэчэн провинции Хэнань в Центральном Китае.
Другие подробности инцидента пока не сообщаются.-0-
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Пожар произошел сегодня утром в зале для занятий ушу в уезде Чжэчэн провинции Хэнань в Центральном Китае.
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