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ООН: масштабный голод может охватить 43 страны мира

25.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Экономические трудности из-за пандемии влияют на печальную статистику продовольственной безопасности. Масштабный голод может охватить 43 страны. По сообщениям ООН, более 40 млн человек уже находятся на грани голодной смерти. Жители Йемена и Южного Судана катастрофически недоедают. Критическая ситуация в Афганистане, Гаити, Гондурасе, Эфиопии, Зимбабве, Судане и еще 36 странах. Большинство голодающих живут в странах Африки, однако масштабы голода растут во всех регионах - от Ближнего Востока до Латинской Америки и Карибского бассейна.


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Экономические трудности из-за пандемии влияют на печальную статистику продовольственной безопасности. Масштабный голод может охватить 43 страны. По сообщениям...
 
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