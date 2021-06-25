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25 июня - День государственности в Хорватии
25.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Хорватия сегодня отмечает День государственности. С национальным праздником главу республики Зорана Милановича и граждан этой страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы и хорваты выстрадали свою независимость и прилагают значительные усилия, чтобы сберечь ее для наследников, поэтому сегодня очень важно не дать чужим мыслям и видению подменить извечные, традиционные основы своей нации.
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Хорватия сегодня отмечает День государственности. С национальным праздником главу республики Зорана Милановича и граждан этой страны поздравил Президент...
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