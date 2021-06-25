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В Колумбии не стихает волна протестов

25.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Недовольны политикой властей и в Колумбии. Там продолжаются жесткие столкновения между протестующими и полицией. Новое противостояние развернулось в Субе - самом северном районе Боготы. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Протестующие же в ответ кидали камнями и другими предметами. 

Волна ожесточенных протестов не стихает в стране с конца апреля. Тысячи колумбийцев вышли на улицы против налоговой реформы. Позже правительство Колумбии согласилось внести изменения, а министр финансов подал в отставку. Но такие условия демонстрантов не устраивают. Акции протеста продолжаются. В ходе манифестаций  пострадали уже более двух тысяч человек, задержаны свыше тысячи демонстрантов.


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Недовольны политикой властей и в Колумбии. Там продолжаются жесткие столкновения между протестующими и полицией. Новое противостояние развернулось в Субе - самом...
 
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