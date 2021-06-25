На фоне экономического кризиса в Ливане образовалась нехватка топлива

Источник материала: БT

В Ливане заканчиваются запасы бензина и солярки. Более 140 автозаправок отказались работать из-за нападений на сотрудников на фоне нехватки топлива. Очереди к открытию заправок в 7 утра выстраиваются с вечера. Бензина не хватает даже силам внутренней безопасности страны. Так местным силовикам пришлось толкать свою машину из-за того, что она заглохла.

Экономический кризис в стране, усугубившийся после взрывов в Бейруте, вывел на улицы тысячи протестующих. Они перекрывают улицы, поджигают покрышки в знак протеста против отключения электроэнергии и высокой стоимости жизни в стране: половина населения живет в нищете. Власти уже обратились за помощью в ООН. Однако для этого от правительства требуют провести антикоррупционные реформы, которые пока невозможны из-за политического кризиса.





Читайте также:









