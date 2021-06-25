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На фоне экономического кризиса в Ливане образовалась нехватка топлива

25.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Ливане заканчиваются запасы бензина и солярки. Более 140 автозаправок отказались работать из-за нападений на сотрудников на фоне нехватки топлива. Очереди к открытию заправок в 7 утра  выстраиваются с вечера. Бензина не хватает даже силам внутренней безопасности страны. Так местным силовикам пришлось толкать свою машину из-за того, что она заглохла. 

Экономический кризис в стране, усугубившийся после взрывов в Бейруте, вывел на улицы тысячи протестующих. Они перекрывают улицы, поджигают покрышки в знак протеста против отключения электроэнергии и высокой стоимости жизни в стране: половина населения живет в нищете. Власти уже обратились за помощью в ООН. Однако для этого от правительства требуют провести антикоррупционные реформы, которые пока невозможны из-за политического кризиса.


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В Ливане заканчиваются запасы бензина и солярки. Более 140 автозаправок отказались работать из-за нападений на сотрудников на фоне нехватки топлива. Очереди к...
 
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