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На фоне экономического кризиса в Ливане образовалась нехватка топлива
25.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Ливане заканчиваются запасы бензина и солярки. Более 140 автозаправок отказались работать из-за нападений на сотрудников на фоне нехватки топлива. Очереди к открытию заправок в 7 утра выстраиваются с вечера. Бензина не хватает даже силам внутренней безопасности страны. Так местным силовикам пришлось толкать свою машину из-за того, что она заглохла.
Экономический кризис в стране, усугубившийся после взрывов в Бейруте, вывел на улицы тысячи протестующих. Они перекрывают улицы, поджигают покрышки в знак протеста против отключения электроэнергии и высокой стоимости жизни в стране: половина населения живет в нищете. Власти уже обратились за помощью в ООН. Однако для этого от правительства требуют провести антикоррупционные реформы, которые пока невозможны из-за политического кризиса.
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В Ливане заканчиваются запасы бензина и солярки. Более 140 автозаправок отказались работать из-за нападений на сотрудников на фоне нехватки топлива. Очереди к...
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