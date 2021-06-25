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Безработица в Украине установила антирекорд последних 20 лет - депутат Рады

25.06.2021 14:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам I квартала 2021 года уровень безработицы среди трудоспособных украинцев по методологии Международной организации труда достиг 10,9%, что стало худшим показателем за последние два десятилетия. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин, сообщается на официальном сайте партии.

По словам народного депутата, даже в период двух гораздо более глубоких экономических кризисов - 2008-2009 и 2014-2015 годов - ситуация с занятостью и рабочими местами в Украине была лучше, чем сегодня.

"Более 250 тыс. новых безработных за год и сокращение занятости на более чем 1 млн человек вместо создания обещанных 500 тыс. рабочих мест - это реальный результат работы нынешнего правительства", - заявил Сергей Левочкин.

Причинами роста безработицы народный депутат назвал тенденции депопуляции и старения населения, падение инвестиций, деиндустриализацию, а также незавершенный конфликт в Донбассе. "Все эти факторы выталкивают из Украины миллионы трудовых мигрантов, сокращая занятость внутри страны и потенциал для восстановления экономики. В таких условиях эффект от любых программ по созданию рабочих мест будет ограниченным", - считает Сергей Левочкин.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам народного депутата, даже в период двух гораздо более глубоких экономических кризисов - 2008-2009 и 2014-2015 годов - ситуация с занятостью и рабочими местами в...
 
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