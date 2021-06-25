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В Египте частично обрушился старинный многоэтажный жилой дом
25.06.2021 20:23 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старинный пятиэтажный жилой дом обрушился в центре египетской северной столицы Александрии, сообщил телеканал Sky News Arabia.
По информации силовых структур, полностью обвалился один из пролетов здания. Спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков четырех человек, поиски еще нескольких семей продолжаются.
Как отмечается, из-за устаревших конструкций владельцам дома еще несколько лет назад было выписано предписание на снос здания.
Многие старинные строения, особенно в центре египетской Александрии, нуждаются в капитальном ремонте. Частые дожди и сырость, преимущественно в зимний период, а также ненадлежащий уход и халатность неоднократно в последние годы приводили к частичному или полному обрушению жилых построек.-0-
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По информации силовых структур, полностью обвалился один из пролетов здания. Спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков четырех человек, поиски еще...
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