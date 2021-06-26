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Конфликт не утихает - столкновения палестинцев с израильской полицией

26.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ближневосточный конфликт все еще не утихает. Накануне в городе Бейта прошла акция протеста палестинцев против вынужденного выселения в пользу израильских переселенцев. Вскоре на место протеста прибыла полиция. Митинг разогнали слезоточивым газом.

Десятки людей получили ранения разной степени тяжести. Некоторых пришлось экстренно госпитализировать. К слову, сами протестующие называют происходящее  государственно одобренным захватом территории.



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Ближневосточный конфликт все еще не утихает. Накануне в городе Бейта прошла акция протеста палестинцев против вынужденного выселения в пользу израильских...
 
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